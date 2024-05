Il Commissario Tecnico del Belgio , Domenico Tedesco ha diramato la lista dei convocati per gli Euro pei 2024 in Germania. Presenti Romelu Lukaku, attaccante della Roma in prestito dal Chelsea, e Charles De Ketelaere , trequartista dell’Atalanta che può riscattarlo dal Milan. Presente anche l’ex ... sportface

Euro2024: Belgio. Lukaku e De Ketelaere tra i 25 convocati di Tedesco - Euro2024: belgio. Lukaku e De Ketelaere tra i 25 convocati di Tedesco - I 'Diavoli Rossi' sono inseriti nel Gruppo E con Slovacchia, Romania e Ucraina ROMA (ITALPRESS) - Il ct del belgio, l'italiano Domenico Tedesco, ... sport.tiscali

Belgio, ecco i convocati del ct Tedesco: niente Europei per Courtois - belgio, ecco i convocati del ct Tedesco: niente Europei per Courtois - Courtois ha abbandonato la squadra lo scorso giugno, quando non è stato nominato capitano in seguito al ritiro di Eden Hazard. derbyderbyderby

Belgio, i convocati per Euro 2024: ci sono De Ketelaere e Lukaku, fuori Courtois e Saelemaekers - belgio, i convocati per Euro 2024: ci sono De Ketelaere e Lukaku, fuori Courtois e Saelemaekers - Il belgio cambia look, la `Generazione d`oro` è a fine corsa ed è ora di iniziare un nuovo ciclo. I Diavoli Rossi di Domenico Tedesco - successore di Roberto Ma. calciomercato