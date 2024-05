Euro-conformismo ed euro-scetticismo sono il vecchio | ora è il tempo di una nuova Europa

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 28 maggio 2024) L’pa deve cambiare: è questa l’aspettativa autentica che ci sta di fronte, in vista del prossimo appuntamento elettorale dell’8-9 giugno, consapevoli che, nella prospettiva di una più matura integrazione continentale, evidentemente non sia possibile continuare a muoversi con le modalità fino ad oggi seguite, avendo gli identici obiettivi ed interlocutori di ieri. C’è bisogno di discontinuità, il che non necessariamente vuole dire passare attraverso la rottura dei vincolipei. Tra l’della finanza e della burocrazia ed unsemplificatorio, spesso “gridato”, che si manifesta nella latitanza rispetto agli appuntamenti elettorali e nella lontananza dell’opinione pubblica dalle grandi questioni della politica continentale, c’è bisogno di trovare unalinea di marcia.