Euro 2024 Spalletti attacca il Milan | il motivo

(Di martedì 28 maggio 2024) Il commissario tecnico snobba ilnelle recenti convocazioni e interviene elogiando un club rivale dei rossoneri Manca sempre meno all’avvio di, il nuovo torneo continentale, che si disputerà in Germania, vedrà tra i suoi protagonisti l’Italia di Luciano. Gli azzurri saranno di scena, nel primo match dei gironi, il prossimo 15 giugno quando sfideranno l’Albania a Dortmund, nello stesso stadio in cui Marcello Lippi e i suoi uomini conquistarono la finale di Berlino battendo i padroni di casa per due reti a zero. In meno di un annoha già sperimentato diverse soluzioni di gioco, con il passaggio negli ultimi mesi alla difesa a tre a discapito di un iniziale propensione per quella a quattro. L’adozione di un nuovo sistema di gioco, basato su quest’organizzazione difensiva, si è sicuramente basata sulla possibilità di sfruttare il ”blocco Inter’‘, i giocatori italiani che hanno vinto lo scudetto, ognuno nel proprio ruolo naturale.