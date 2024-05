Euro 2024 le favorite del girone A | Germania in pole poi sarà bagarre

(Di martedì 28 maggio 2024) Manca sempre meno all'inizio di, in programma dal 14 giugno al 14 luglio in. A prendere parte al torneo 24 nazionali, suddivise nella prima fase in sei gironi da quattro: ad accedere agli ottavi di finale saranno le prime due di ogni gruppo più le quattro migliori terze.

L’attesa sta per finire. Dal 14 giugno al 14 luglio, in Germania, si terranno gli Europei 2024. Manifestazione attesissima e che ci regalerà un mese di emozioni, di storie, di gol, di delusioni e di tanto altro. Con l’Italia di Luciano Spalletti che proverà a sorprendere tutti: gli azzurri sono ... sportface

I 'Diavoli Rossi' sono inseriti nel Gruppo E con Slovacchia, Romania e Ucraina ROMA - Il ct del Belgio, l'italiano Domenico Tedesco , ha ufficializzato la lista dei 25 convocati per gli oramai imminenti Europei in Germania. Tra questi, due 'italiani', gli attaccanti Romelu Lukaku (Roma) e Charles ... ilgiornaleditalia

Solo su Sky Sport e in streaming su NOW sarà possibile assistere in diretta a tutti i 51 match di UEFA Euro 2024 in programma dal 14 giugno al 14 luglio in Germania: nella giornata odierna ha indetto una conferenza stampa dove ha svelato la propria copertura tra dirette, programmi e ... sportintv.eu

