Estate in Diretta si allunga partendo prima e arruola Gigi Marzullo

(Di martedì 28 maggio 2024) Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini (US Rai)inguadagna spazio. Il programma pomeridiano di Rai 1, che sostituisce durante l’La Vita in, riparte lunedì 3 giugno con diverse novità, a cominciare dalla durata: quest’anno avrà circa un’ora in più,alle 16.05 anziché le 17 circa. La trasmissione, infatti, non avrà più il traino della soap (nel 2023 c’era Sei Sorelle) e partiràmente nell’orario de Il Paradiso delle Signore (attualmente in onda con le repliche della seconda stagione, che termineranno venerdì 31 maggio).inandrà in onda dal lunedì al venerdì dopo Un Passo dal Cielo, che Rai 1 riproporrà durante l’ridai primissimi episodi, fino a trainare l’appuntamento delle 18.

