Esche avvelenate per cani e gatti | pugno duro del Commissario

(Di martedì 28 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDal centro città arrivando lungo la Variante, Strada Statale 7 Bis, nel capoluogo è allarme per una serie diche mettono in pericolo la vita dei nostri amici a quattro zampe. Purtroppo un cane è stato rinvenuto morto proprio per sospetto avvelenamento lungo la Variante, a ridosso del rione San Tommaso e Quattrograna, lo stesso è capitato per alcunia via Camillo Cavalli, poco distante dalla centralissima via Colombo, arteria che poi porta verso Piazza D’Armi e dunque tutto il centro cittadino. Per questo ilStraordinario del Comune di Avellino, Prefetto Paolo D’Attilio, dopo aver ricevuto nota da parte dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno che ha esaminato i camponi delle carcasse rinvenute e non ha escluso il sospetto di avvelenamento, ha subito emanato una serie di ordinanze.