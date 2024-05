Esce in radio il 31 maggio TAKE TIME FOR YOURSELF il nuovo singolo de IL GIARDINO DEI PINI 

(Di martedì 28 maggio 2024) Da venerdì 312024 sarà in rotazionefonica “FOR”, ilde ILDEI PINI già disponibile sulle piattaforme digitali dal 17. Andiamo a saperne di più. Fuori “for” Da venerdì 312024 sarà in rotazionefonica “FOR”, ilde ILDEI PINI già disponibile sulle piattaforme digitali dal 17. Cosa descrive “for”? “for” è un brano che invita a prendersi del tempo per sé stessi e per stare con i propri amici, ribellandosi alla vita frenetica. Le ore dei nostri giorni sono scandite da innumerevoli impegni, trasformando la nostra esistenza in una continua corsa contro il tempo.

L'aggiornamento per la Terza fascia del personale ATA (Assistenti Tecnici e Ausiliari) sta per iniziare. Il periodo di apertura delle istanze sarà dal 28 maggio al 28 giugno 2024. Durante questo periodo, gli aspiranti potranno aggiornare la propria posizione in graduatoria o inserirsi per la prima ... orizzontescuola

Post Rdc, il flop nascosto: solo in 24 mila a fare la formazione - Post Rdc, il flop nascosto: solo in 24 mila a fare la formazione - Lo schema si ripete da cinque mesi: il governo tiene nascosti i dati su quante famiglie povere stanno ricevendo l’Assegno di inclusione (Adi) e il Supporto formazione lavoro (Sfl). Costretto poi, ogni ... ilfattoquotidiano

Eurosport lancia canale 4K per Roland Garros e Olimpiadi su TimVision e Sky - Eurosport lancia canale 4K per Roland Garros e Olimpiadi su TimVision e Sky - DIABOLIK - CHI SEI, in onda lunedì 27 maggio alle 21:15 su Sky Cinema Uno (e alle 21:45 anche su Sky Cinema Suspense), in streaming su NOW e disponibile on demand.Su Sky il film sarà disponibile on ... digital-news