Esame di coscienza massacro che dura da mesi | Rafah la condanna di Alemanno

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 28 maggio 2024) "Un tragico incidente". Benjamin Netanyahu ha definito così il raid nel quale è stata colpita una tendopoli a, provocando la morte di oltre 40 persone, tra cui donne, bambini e anziani. "Per noi ogni persona non coinvolta che viene uccisa è una tragedia, per Hamas è una strategia", ha aggiunto Netanyahu, accusando ancora una volta i miliziani palestinesi di farsi scudo dei civili. Di fatto "molto grave" ha parlato la procura militare israeliana, annunciando un'indagine sul; i primi risultati dell'inchiesta - ha fatto sapere Tel Aviv - suggeriscono che la maggior parte dei civili sia stata uccisa dall'incendio scoppiato a seguito del bombardamento. "Chi oggi giustamente si indigna per l'ultima strage a, si faccia undiper quello che non ha fatto in questi setteper fermare il