Errani-Navarro in tv | data orario canale e diretta streaming Roland Garros 2024

(Di martedì 28 maggio 2024) Saraaffronterà Emmaal secondo turno del, secondo Slam della stagione, sulla terra rossa di Parigi. La tennista azzurra ha superato brillantemente le qualificazioni ed ha poi battuto Schmiedlova all’esordio nel main draw: ora va a caccia della quinta vittoria al, ma avrà bisogno di un’impresa contro la statunitense, che non è una specialista del rosso ma è una giocatrice in gran forma e a caccia di punti per continuare a sognare la qualificazione alle Olimpiadi. Tra le due non ci sono precedenti. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo giovedì 30 maggio cone campo ancora da definire. La copertura televisiva delsarà offerta da Eurosport (canali 210 e 211 di Sky); livedei due canali disponibile inoltre attraverso le piattaforme Discovery+, Sky Go e Dazn.