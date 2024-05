Eric la recensione | Benedict Cumberbatch in una serie crime piena d’immaginazione

(Di martedì 28 maggio 2024)è una minida non perdere, non solo per gli appassionati del genere (e di), ma anche perché unisce la magia di IF - Gli amici immaginari all'orrore della New York degli anni '80. Dal 30 maggio su Netflix. Le mini(o limiteds che dir si voglia) sono oramai uno sforzo produttivo relativamente semplice, soprattutto in streaming, perché permettono di acchiappare grandi nomi dello star system e coinvolgerli in progetti che non necessitano lungaggini produttive o costi esorbitanti. Oggi, però, sono oramai troppe, ammazzando il concetto vero e proprio di serialità che tiene incollati gli spettatori per più stagioni. Eppure, in questo mare magnum seriale in cui oramai si naviga a vista, alcune minisi distinguono per la propria fattura originale e accattivante.

