Equitazione | prima col suo pony al concorso piazza di siena Trionfo per la giovane amazzone Volpi

(Di martedì 28 maggio 2024) Il sogno di Iole, ladel centro ippico Tirnanog, si è avverato. Al prestigiosodidiinsieme al suoChexter de Bennes ha vinto due giorni su due e si è portata nel gradino più alto della 115individuale. Con la squadra della Toscana ha poi vinto la Coppa del Presidente, insieme a Irene Tattini, Angelina Norcini e Jennifer Wang. Juan David Benedetti Barberi, sempre del Tirnanog, in sella a Cavanta Weering ha conquistato la seconda posizione al Master Sport Silver, qualificandosi nei Big 5 per la finalissima, dove ha chiuso al quarto posto. Con l’altro cavallo Centaur Z è arrivato sesto nel Master Sport Gold. "diè ilpiù prestigioso dell’anno – dice l’istruttrice Elisabetta Barberi – ed io lo sento ancor di più perché torno a Roma, la mia città.

