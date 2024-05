Endless Love chi è il fratello la sorella di Emir | il colpo di scena

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di martedì 28 maggio 2024) Le anticipazioni disegnalano che presto si accende un mistero legato a. Nelle prossime puntate, viene svelato che in realtà il marito di Nihan non è figlio unico. Gli scheletri nell’armadio stanno per spuntare fuori per la famiglia Kozcuo?lu.scopre di avere uno una, di cui non sapeva nulla. Finora, infatti, ha creduto di essere l’unico figlio per i suoi genitori. A far uscire fuori la verità ci pensa Kemal. Ciò accade dopo l’arresto di Tarik per l’omicidio di Karen. Anche in questa situazione c’è ciò che ha organizzato lo spietato. Tutto prosegue secondo i suoi piano, ma presto si ritrova di fronte a una scoperta inaspettata, che non può tenere sotto controllo.anticipazioni: chi è il/ladiLeggi anche:, Tarik arrestato: perché poi viene rilasciato Leggi anche:anticipazioni, chi rapisce Nihan e perché: il salvataggio Nelle nuove puntate diesce fuori che Kemal e Tarik continuano a finire nelle trappole di