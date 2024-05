Endless Love anticipazioni 30 maggio | Kemal vicino alla verità sul rapimento di Nihan

(Di martedì 28 maggio 2024)30scoprirà l’identità di un sequestratore di. Qualcuno potrà aiutare il Soydere a liberarla. Ci sarà un momento importante anche per Onder e Leyla.30: svolta nelle indagini diper salvare, due screenshot da @(Foto da Facebook)intuisce da certi particolari del messaggio dichi potrebbe averla rapita (o almeno uno di loro). Pare sia uno scagnozzo di un compagno di carcere di Taner e Necmi: si chiama Kor Iskender. A quel punto il bell’ingegnere si rivolgerà (ancora una volta) a Necmi, per convincerlo a dargli una mano: succederà? Certo, e in tempi rapidi, dopo che lui l’avrà pagato! Intanto Emir confiderà la propria angoscia e il proprio rimorso nei confronti dimadre Mujgan (che però ovviamente non potrà sentirlo).

