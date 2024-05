Elisabetta Cocciaretto dal baratro all’estasi | Ho avuto una crisi di pianto poi mi sono liberata

(Di martedì 28 maggio 2024) Una grande. La tennista marchigiana si è resa protagonista di una splendida partita nel primo turno del Roland Garros 2024. La n.51 del mondo ha sconfitto al primo turno la n.14 del ranking, la brasiliana Beatriz Haddad Maia (semifinalista l’anno scorso) con il punteggio di 3-6 6-4 6-1. Una partita cheè stata bravissima a ribaltare, disputando un terzo set di qualità eccelsa. In conferenza stampa, con la solita spontaneità, la giocatrice nostrana ha ammesso: “Finito il primo set,andata in bagno e hounadi. È una cosa che non mi era mai accaduta, mariuscita un po’ a liberarmi di tutta la tensione che avevo. Dopo quel momento ho giocato meglio,andata più avanti e miconcentrata sull’essere più aggressiva“.

