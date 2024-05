Elezioni un candidato stila il catalogo del voto inquinato | l’appello ai colleghi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 28 maggio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiAlberto Borrelli,nella lista Orgoglio e Dignità Torrese alle prossimeamministrative a Torre Annunziata, lancia un appello aicandidati di tutte le liste. Un invito che non si presta ad equivoci: ‘‘Facciamo muro contro la malavita organizzata, contro il disprezzo delle regole. Possiamo farcela!”. Eun ‘’ del. Per Borrelli, giornalista in pensione, le imminentiamministrative devono suonare come una vera ”chiamata alle armi” contro ogni forma di illegalità. “Chi si candida alla guida della nostra città – commenta l’ex ‘giovane consigliere comunale’, come si autodefinisce- ha il dovere di andare contro e secondo coscienza; deve contribuire ad erigere una diga contro l’incompetenza ed il malaffare”.