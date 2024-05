Elezioni Europee Lucia Annunziata Pd | “Una Europa circondata di guerra ha bisogno del Sud

(Di martedì 28 maggio 2024) La capolista del Partito Democratico per il Sud alle, in un'intervista con Fanpage.it parla dei temi centrali della sua campagna elettorale e della sua visione dell'. .

Roma, 28 mag – Se di Elezioni si tratta, viva le Elezioni , diremmo noi. Perché sulla stretta agli autovelox decisa dal governo pesa palesemente l’approssimarsi delle consultazioni europee , ma è anche vero che le possibilità di tornare indietro in tempi quanto meno brevi non siano moltissime. ... ilprimatonazionale

Orban non è un sovranista come gli altri . Abbraccia posizioni nazionaliste ed euroscettiche, certo, ma per lui la soluzione non è abbandonare l’Unione europea o ridimensionarne il peso. Il premier ungherese vuole cambiarla dall’interno. Ecco come l'Ungheria si avvicina alle elezioni europee dell'8 ... fanpage

Tempo di lettura: 2 minuti sono sette i candidati alle Elezioni Europee che sono in situazione di violazione del codice di autoregolamentazione. Lo ha reso noto la presidente della Commissione antimafia Chiara Colosimo nell’audizione in corso della stessa commissione da lei presieduta. In tutto, ... anteprima24

Tovaglieri “Emersa debolezza Ue. Case green Eliminare scadenze” - Tovaglieri “Emersa debolezza Ue. Case green Eliminare scadenze” - MILANO (ITALPRESS) - "In cinque anni è emersa la debolezza dell'unione politica europea. In politica estera non riusciamo a parlare con una voce unica. vocedimantova

La mossa di Meloni per salvare la riforma - La mossa di Meloni per salvare la riforma - Al contrario di Mina che cantava “non gioco più, me ne vado”, Giorgia Meloni ha annunciato che resterà al suo posto anche in caso di sconfitta nel referendum sul premierato, riforma che ha fortissimam ... laprovinciadicomo

Campanile (Amo Senigallia): "Canafoglia (si) allunga l’incarico in Fondazione Città di Senigallia fino ad agosto" - Campanile (Amo Senigallia): "Canafoglia (si) allunga l’incarico in Fondazione Città di Senigallia fino ad agosto" - Poco più di un anno fa, alla presentazione del bilancio 2022 poco mancava che ci fossero i fuochi di artificio e il lancio di coriandoli, un po’ come avviene per la proclamazione del vincitore di una ... viveresenigallia