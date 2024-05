Elezioni europee la Commissione antimafia segnala 7 candidati impresentabili

(Di martedì 28 maggio 2024) Laparlamentareha rilevato che nelle liste deialleci sono 7 “”, ossia 7 aspiranti europarlamentari la cui situazione viola il codice di autoregolamentazione stilato dalla stessa. Si tratta di 3 esponenti di Forza Italia, 2 di Fratelli d’Italia, 1 del Partito democratico e 1 della lista Stati Uniti d’Europa (che riunisce Più Europa e Italia Viva). Questisono “” secondo la, ma la valutazione di quest’ultima non è vincolante per i partiti, che potranno comunque farli concorrere per un seggio a Bruxelles. Sono 817 i nominativi passati in rassegna dalla, presieduta dalla deputata Chiara Colosimo di Fratelli d’Italia.

