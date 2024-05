Elezioni europee ecco chi sono i 7 nomi impresentabili secondo l’Antimafia

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 28 maggio 2024) In previsione delledell’8 e del 9 giugno, la Commissione Parlamentare Antimafia ha individuato 7che rientrano nella lista degli “”, in quanto violerebbero il Codice di autoregolamentazione stilato dalla Commissione parlamentare Antimafia, una sorta di tacito accordo tra gli stessi partiti. Lo ha annunciato Chiara Colosimo, deputata di Fratelli d’Italia e presidente dell’organo, che ha comunicato gli esiti dopo i controlli effettuati con l’aiuto della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo (Dna). In totalestati esaminati 817 candidati e, come ha riferito la Colosimo, la Dna “ha evidenziato un esito positivo per 20 di loro”, la cui candidatura è stata ritenuta “problematica”. Dopo le verifiche più approfondite svolte dalla Commissionestati stilati idei cosiddetti “”, poiché le loro candidaturestate ritenute contrarie alle prescrizioni del Codice.