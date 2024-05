Elezioni europee cosa dicono i programmi dei partiti sul digitale

(Di martedì 28 maggio 2024) Solo nell'ultima legislatura l'Unione ha varato grandi pacchetti di norme, come l'AI Act sull'intelligenza artificiale. Ma il tema resta marginale nei manifesti per il voto dell'8 e 9 giugno.

Tempo di lettura: 2 minuti sono sette i candidati alle Elezioni Europee che sono in situazione di violazione del codice di autoregolamentazione. Lo ha reso noto la presidente della Commissione antimafia Chiara Colosimo nell’audizione in corso della stessa commissione da lei presieduta. In tutto, ... anteprima24

La capolista del Partito Democratico per il Sud alle Elezioni Europee , Lucia Annunziata , in un'intervista con Fanpage.it parla dei temi centrali della sua campagna elettorale e della sua visione dell' Europa .Continua a leggere fanpage

Elezioni Europee, per il rush finale in provincia arrivano i big - elezioni europee, per il rush finale in provincia arrivano i big - Siamo entrati nella fase calda della campagna elettorale per le elezioni europee. E iniziano ad arrivare i big dei partiti coinvolti nel voto dell’8 e 9 giugno prossimi. Fratelli d’Italia ha ... latinaoggi.eu

Europee, Meritocrazia Italia: quarto incontro di ‘Direzione Europa’ - europee, Meritocrazia Italia: quarto incontro di ‘Direzione Europa’ - La trasmissione ‘Direzione Europa’ mantiene altissimo il livello di ascolti e partecipazione. Prosegue, con la quarta puntata, il viaggio di Meritocrazia Italia attraverso il confronto che porterà all ... padovanews

Europee, tra gli 'impresentabili' Antonio Mazzeo. La replica: "Mai avuto una condanna" - europee, tra gli 'impresentabili' Antonio Mazzeo. La replica: "Mai avuto una condanna" - La Commissione parlamentare antimafia, per voce della presidente Chiara Colosimo in audizione, ha diffuso i nomi dei 20 candidati alle elezioni europee in situazione di 'conflitto' con il codice di ... gonews