Elezioni europee | commissione antimafia dichiara 7 impresentabili Anche Antonio Mazzeo Ma tutti restano candidati

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di martedì 28 maggio 2024) "Non capisco come si possa bollare come 'impresentabile' a 10 giorni dal voto una persona che mai ha avuto una condanna, mai ha avuto a che fare con certi ambienti e che è sempre stato e sempre sarà dalla parte della legalità e della correttezza", ha protestatospiegando che il rinvio a giudizio è legato alle vicende de L'Unità del quale è stato nel cda per 6 mesi L'articolo proviene da Firenze Post. .