Elezioni europee Commissione Antimafia | 7 candidati impresentabili Ecco chi sono

(Di martedì 28 maggio 2024)sette ialle prossimerisultati “”. Lo ha verificato laparlamentare, che valuta le violazioni del codice di autoregolamentazione sulle candidature nazionali. Tredi Fi-Noi moderati-Ppe, due FdI, uno del Pd e una di Stati Uniti d’Europa. La comunicazione è arrivata dalla presidente della, Chiara Colosimo, alla seduta plenaria che si è svolta questa mattina, 28 maggio.Leggi anche: Tredi Fi-Noi moderati-Ppe, due FdI, uno del Pd e una di Stati Uniti d’Europa I sette “” italiani alle prossimeLe candidature che violano il Codice, dunque,le seguenti: Angelo Antonio D’Agostino candidato Fi-Noi moderati-Ppe nella circoscrizione Italia Meridionale, Marco Falcone candidato Fi-Noi Moderati-Ppe per la circoscrizione Italia insulare, Alberico Gambino candidato Fdi nella circoscrizione Italia Meridionale, Filomena Greco candidata per Stati Uniti d’Europa nella circoscrizione Italia meridionale, Luigi Grillo candidato per Fi-Noi moderati-Ppe nella circoscrizione Italia Nord occidentale, Antonio Mazzeo candidato Pd nella circoscrizione Italia centrale e Giuseppe Milazzo candidato FdI nella circoscrizione Italia insulare.