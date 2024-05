Elezioni europee 2024 quanto guadagna uno scrutatore dei seggi?

L’Italia è ancora al primo posto in Europa per le performance dell’economia circolare rispetto alle cinque maggiori economie dell’Unione Europea: Italia, Francia, Germania, Spagna e Polonia. Parametri calcolati usando i nuovi indicatori della Commissione Europea: produzione e consumi; gestione dei ... formiche

di Carlotta Riti In una Parigi ancora segnata dell’eco del secondo conflitto mondiale, il 9 maggio 1950 pose le fondamenta per il destino dell’Europa che conosciamo oggi. In questa storica data, celebrata come Giornata dell’Europa, l’allora ministro degli affari esteri francese, Robert Schumann, ... ilfattoquotidiano