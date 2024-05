Elezioni europee 2014 | il 40% che non portò bene a Renzi

Stop agli stage gratuiti, salario minimo e datassazione per chi assume tra le proposte dei programmi elettorali in vista dell'8 e 9 giugno wired

Un opuscolo da far girare durante la campagna elettorale per dare indicazioni di voto ai cittadini. Con sorpresa. Perché Forza Italia sostiene che si possa ancora votare per Silvio Berlusconi. Ovvero proprio a scrivere “Berlusconi” o “Silvio Berlusconi” sulla scheda elettorale. Anche se così la ... open.online

Elezioni 8-9 giugno, si vota anche per 3.715 sindaci: il caos delle alleanze variabili tra Pd, M5S e centristi - elezioni 8-9 giugno, si vota anche per 3.715 sindaci: il caos delle alleanze variabili tra Pd, M5S e centristi - Dieci i candidati a Firenze dopo 10 anni di amministrazione targata Dario Nardella, ora eurocandidato. Il PD (con Sinistra, +Europa, Azione) senza ricorrere alle primarie ha puntato sull’ex assessore ... ilmessaggero

Boccia: “Sulla Zls serviva di più” - Boccia: “Sulla Zls serviva di più” - Dall’Europa al Polesine: il suo impegno sulla Zls è stato importante. polesine24

Il capitano Ultimo in campo: "Basta con i truffatori in politica" - Il capitano Ultimo in campo: "Basta con i truffatori in politica" - Il Capitano Ultimo, ex colonnello del Ros, si candida alle elezioni europee con il raggruppamento "Libertà" di Cateno De Luca, denunciando le grandi consorterie e proponendo soluzioni contro la mafia ... ilrestodelcarlino