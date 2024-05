Elezioni Capodrise Insieme Cecere | San Donato quartiere pilota della nuova Capodrise

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 28 maggio 2024). “Lo considero undi un nuovo modo di vivere la città. Intendo esportare il modello-San, con un comitato attivo che propone e fa tante cose, in altri quartieri e rioni die istituirò un assessore con delega ai quartieri, con il compito di raccogliere le istanze degli abitanti e di individuare le migliori soluzioni a disagi e disservizi”. Dopo rione Santa Croce e rione Marte, ieri pomeriggio (280524), Nicola, candidato a sindacolista “”, è stato alSan: “Non considero San– dichiara – né undi periferia, perché non lo è; né undormitorio, perché non lo è più e, forse, non lo è mai stato. In collaborazione con il comitato di, creeremo aree pedonali, incrementeremo la manutenzione del verde; potenzieremo l’illuminazione pubblica, la videosorveglianza e i controlli da partepolizia municipale; riqualificheremo piazza Martiri di Nassiriya, con un piccolo dog park o con strutture sportive, e piazzaRepubblica.