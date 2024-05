Elezioni a Pesaro dalla sanità allo stadio Benelli | confronto tra i quattro candidati a sindaco

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 28 maggio 2024), 28 maggio 2024 – Le due ore diserrato tra idi, organizzato dal gruppo locale di Azione Cattolica, lunedì sera al Flaminio, ha attirato oltre 500 persone. Già dopo il primo giro di domande rivolte dal giornalista Raffaele Vitali, invitato dal presidente di Ac, Giacomo Giunti a moderare, il dibattito si è acceso tra iAndrea Biancani, coalizione di centrosinistra; Marco Lanzi, candidato della coalizione del centrodestra; Pia Perricci, leader della lista civica “Vieni Oltre” e Fabrizio Oliva, leader della lista civica “Spazi liberi”. Come è andata la serata? I contenuti, con dieci domande di Vitali e un paio dal pubblico, sono venuti fuori, è indubbio. Tra i temi toccati lo smaltimento dei rifiuti (tari al termovalorizzatore); il nuovo ospedale (collocazione al viabilità di risulta); turismo e cultura come volano economico; soluzioni per la carenza di parcheggi e mobilità sostenibile; grandi nuove opere come loe le difficoltà dell’urbanistica; l’omnipresente tema del sociale, dai nuovi poveri alle persone con disabilità; lo sviluppo dei gruppi solidali d’acquisto; gli investimenti negli impianti sportivi.