(Di martedì 28 maggio 2024) di Niccolò Gramigni FIRENZE "Le famiglie italiane sono sempre più attente al tema della sostenibilità e sono pronte a un cambio di mentalità, c’è una nuova consapevolezza". Massimo Quaglini, ad di, la società del gruppoche si occupa della vendita dielettrica e gas a famiglie e imprese ea valore aggiunto alretail spiega cosa accadrà dal 1° luglio, col passaggio daltutelato a quellodell’elettrica.: quali sono i vantaggi? "Partiamo da una premessa, il termine tutelato. In realtà bisognerebbe direregolato perché qualcuno definisce la tariffa sulla base della quotazione didi riferimento. Ilsignifica invece avere appunto libertà di scelta.

Logicompany 3 (LC3 Trasporti ), leader nel settore della Logistica sostenibile, e Edison Energia , società del Gruppo Edison attiva nella vendita di Energia elettrica e gas a imprese e privati e servizi a valore aggiunto per il segmento retail, annunciano la prosecuzione e l’ampliamento della ... quotidiano

Edison Energia e il mercato libero: "Servizi innovativi a misura di famiglia" - edison energia e il mercato libero: "Servizi innovativi a misura di famiglia" - edison energia ha di recente aumentato la base clienti di 700mila unità in seguito all’aggiudicazione di 4 lotti nelle Aste del Servizio a Tutele Graduali. quotidiano

Le offerte Edison gas e luce per il Mercato Libero di fine maggio 2024 - Le offerte edison gas e luce per il Mercato Libero di fine maggio 2024 - Con le offerte luce e gas di edison puoi soddisfare il fabbisogno energetico della tua casa e stare dalla parte dell'ambiente, con energia proveniente da fonti rinnovabili come l’acqua e il vento. facile

Ex Ilva, Puglia Hydrogen Valley alimenterà i nuovi forni elettrici - Ex Ilva, Puglia Hydrogen Valley alimenterà i nuovi forni elettrici - Ne fanno parte, al 50% edison, colosso dell’energia, al 40 Sosteneo e al 10% Saipem. A breve in società dovrebbe esserci anche l’ingresso di DRI D’Italia S.p.A. (DRI), partecipata al 100% da Invitalia ... lagazzettadelmezzogiorno