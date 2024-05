Edicola Verità | la rassegna stampa del 28 maggio

Filo conduttore delle prime pagine dei quotidiani di oggi è la guerra in Medioriente: un attacco israeliano ha colpito un campo profughi a Rafah provocando almeno 45 vittime civili. Il mondo condanna e Netanyahu giustifica: “Tragico errore”. In Italia ieri la prima deposizione di Impagnatiello che ... tg24.sky

Lazio, Kamada: "Ho trascorso un periodo non facile per problemi di..." - Lazio, Kamada: "Ho trascorso un periodo non facile per problemi di..." - rassegna stampa - Daichi Kamada a tu per tu con il futuro alla Lazio. Nei prossimi giorni il centrocampista biancoceleste, dopo un'annata difficile in cui ha da poco ritrovato la ... lalaziosiamonoi

Cimitero di Bozzolo, nota stampa - Cimitero di Bozzolo, nota stampa - Una decina di giorni fa la segnalazione dei problemi relativi al cimitero di Bozzolo, con l’aumento del verde da ripulire e la sensazione di scarsa manutenzione. In più la ... oglioponews

