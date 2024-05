Ecco la fidanzata di Charles Leclerc

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di martedì 28 maggio 2024) Un anno di romanticismo discreto Dal mondo frenetico del paddock allo sfarzo e al glamour del tappeto rosso, Alexandra Malena Saint Mleux è una presenza costante al fianco di. Il pilota della Ferrari, fresco di vittoria al GP di Monaco, e il 22enne studente di storia dell’arte si frequentano da circa un anno. Nonostante la loro vita di alto profilo, mantengono una relazione straordinariamente privata, apparendo insieme solo in occasione di eventi pubblici imperdibili. Un amore per l’arte e la moda Il profilo Instagram di Alexandra, con i suoi 138.000 follower, testimonia il suo amore per l’arte, presentando foto di dipinti e sculture. Su TikTok condivide la sua passione per la moda, creando una presenza online distinta e separata dalla sua relazione con