Ecco i Ceri ’made in Usa’ In Pennsylvania la replica della Festa del 15 maggio

(Di martedì 28 maggio 2024)è il mesedei, e non solo a Gubbio. A Jessup, in, l’ultima domenica del quinto mese dell’anno si celebra il “Sant’Ubaldo day”: un oche i cittadini americani, discendenti di eugubini trasferitisi oltreoceano alla fine del 1800, offrono al proprio patrono, Sant’Ubaldo per l’appunto. Una tradizione che nella cittadina degli Stati Uniti va avanti da oltre un secolo, precisamente dal 1909, che è diventata collante di un rapporto tra due comunità che neihanno consolidato le comuni radici, rinsaldato rapporti di stima e di amicizia ufficializzati nel gemellaggio sottoscritto il 132004 dai sindaci Rocco Valvano e Orfeo Goracci. Ladi Jessup ricalca quella del 15, che parte nella chiesa dedicata al Santo Patrono con la Messa dei Ceraioli, per proseguire poi con l’alzata, la Mostra, la Processione con la Statua di Sant’Ubaldo che anticipa la Corsa del pomeriggio.

