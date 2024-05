Eccellenza Chiesanuova e Roberto Mobili ancora insieme

(Di martedì 28 maggio 2024) Terzo anno consecutivo del club nella massima serie marchigiana. Conferme anche per il diesse Ivan Menghi e il direttore generale Silvano Sacchi VALLESINA, 28 maggio 2024 – Ilper quello che sarà il terzo campionato di fila del club in. Assieme al mister viene confermato il direttore sportivo Ivan Menghi e tutto lo staff tecnico, pertanto il preparatore atletico Jonatan Magnaterra, il preparatore dei portieri Marco Corsetti e il team manager Marco Bruni. È sempre stata questa la volontà della società, un giusto e meritato riconoscimento perdopo una stagione sensazionale chiusa dal collettivo biancorosso al 3°posto, lottando per svariate settimane per il primato e disputando per la prima volta i playoff.

