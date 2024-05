È stato un fine settimana ricco di impegni per il Comitato di Arezzo del Centro Sportivo Italiano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 28 maggio 2024), 28 maggio 2024 – . Il primo è arrivato venerdì sera ed è accompagnato da una grande soddisfazione: la Clericus Arretium, infatti, ha vinto il suo primo torneo. Impegnata a Matassino contro i Consiglieri Comunali di Reggello e i Sacerdoti di Fiesole, la rappresentativa dei parroci guidata da Mario Palazzi ha battuto 3-1 i Consiglieri e pareggiato contro i Sacerdoti di Fiesole, ottenendo il primo trofeo ma inserire in bacheca. Sabato, invece, il Csi diha dato un grande supporto all’evento “Sport&Comunità” di Laterina, paese scelto come tappa del Csi in Tour: tanti bambini hanno potuto giocare e divertirsi con i gonfiabili arancio blu. Poi, una rappresentanza si è recata a Capolona, dove è andata in scena la gara benefica di calcio tra le vecchie glorie di Capolona e quelle di Subbiano.