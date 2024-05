È pelle squamosa dicono i medici a una madre di due figli Il realtà è un cancro grande quanto una pallina

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 maggio 2024) Un tipico esempio di malasanità e a farne le spese è stata Megan Grieves di Leicester, mamma di due. Per oltre un decennio ile hanno detto che quello strano neo che si era formato sulla gamba altro non era che “”. Con gli anni però e con creme, non adatte, quel neo si è trasformato in un vero e proprio craterecome unadi cricket. Come riporta il Daily Mail, Megan aveva solo 15 anni quando si è accorta che qualcosa non andava sulla. Poi nel 2016, a 28 anni, la signora è stata visitata da un altro dermatologo, per fortuna, che le ha subito diagnosticato undellaaggressivo. Ci sono volute due operazioni per rimuovere la massa tumorale, ma il risultato è stato che si è formato un cratere sulla gamba.