(Di martedì 28 maggio 2024) LaSerena Arrighi halaper aumentare la capienza dello. In occasione della partita di andata della semifinale dei playoff Carrarese – Benevento, che si giocherà stasera alle 21dei Marmi, sarannole persone in più che potranno assistere alla partita. Il sogno per conquistare la serie B prosegue e con questa firma inlaaccontenta parte dei tifosi che non avevano potuto assistere alla partita Carrarese Juventus Ng. "Ho deciso di firmare un’ordinanza per aumentare di 200la capienza del settore unico di curva Nord e gradinata". Con queste parole laSerena Arrighi commenta: "Mi rendo conto che attorno a questa gara ci sia grande attesa e questiin più non saranno sufficienti ad accontentare tutti, mastato attuale non è possibile prevedere un allargamento ulteriore nella curva Nord.

E’ in corso Lazio -Sassuolo, sfida valevole per la 38ª giornata del campionato di Serie A. Grande emozione all’ Olimpico per la presenza di Sven Goran Eriksson , il tecnico del secondo scudetto dei biancocelesti (nel 2000). Lo svedese, che lotta contro una malattia, è stato accolto dai tifosi ... calcioweb.eu

Formia – È l’ Inter a vincere la terza edizione del torneo Under 14 Pro: lo ha fatto battendo 4-0 in finale l’Hellas Verona al termine di una finale emozionante, sotto gli occhi del presidente dell’SGS Vito Tisci, dei rappresentanti del Comune di Formia , gli assessori Giovanni Valerio (Turismo) e ... temporeale.info

Ufficialmente era d allo scorso dicembre che il principe George non compariva in pubblico a un evento della royal family. Dal giorno di Natale, vale a dire, quando si era fatto fotografare con i genitori, i fratelli e altri membri della royal family mentre andava in chiesa a Sandringham. ... amica

Duecento posti in più allo stadio. La sindaca ha firmato la deroga - Duecento posti in più allo stadio. La sindaca ha firmato la deroga - Per Carrarese-Benevento in programma stasera, la capienza del campo sportivo sarà di 3806 persone. La richiesta ufficiale è venuta dall’amministratore delegato della società Pasciuti per accontentare ... lanazione

Il patto per lo sport di Daneri: "Pronti a spostare lo stadio. E favorire interventi privati" - Il patto per lo sport di Daneri: "Pronti a spostare lo stadio. E favorire interventi privati" - Nel giorno della visita in città del ministro allo sport, Andrea Abodi, il candidato sindaco di Prato Merita, Mario Daneri, rilancia il suo "Patto per lo sport" con le società e le associazioni. lanazione

ANSA - Ispezioni nelle sedi del Napoli per incasso devoluto in beneficenza dopo Udinese-Napoli della scorsa stagione - ANSA - Ispezioni nelle sedi del Napoli per incasso devoluto in beneficenza dopo Udinese-Napoli della scorsa stagione - Secondo quanto riportato dall'ANSA, su denuncia dell'ex pm antimafia Catello Maresca, la Guardia di Finanza in data odierna ha compiuto un'ispezione nelle sedi del Napoli per ... tuttojuve