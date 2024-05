Dragon Quest 3 HD-2D sarà presente durante il prossimo Nintendo Direct per un leak

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 28 maggio 2024) Nelle scorse ore Square Enix ha condiviso nuovi dettagli sul remake di3 HD-2D con un breve teaser. Adesso, laer Midori suggerisce la presenza dei remakeil, mentre la data di uscita è prevista entro l’anno corrente. More information on DQ3 HD-2D will be revealed in a few weeks. https://t.co/ZJkGQ6MARI — ??? (@MbKKssTBhz5) May 27, 2024 In precedenza Shuntaro Furakawa, presidente di, ha affermato che ilsi terrà a giugno: l’eventodedicato a tutte le uscite in arrivo nell’ultima metà del 2024. Dopo le indiscrezioni di Midori, sembra che frai possa essereanche3 HD-2D remake. Il teaser pubblicato da Square Enix suggerisce che, a breve, non mancheranno ulteriori novità sul gioco, in arrivo per PS5, Xbox Series XS,Switch e PC.