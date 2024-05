Dove mangiare la vera piadina romagnola a Rimini I migliori indirizzi scelti dal Gambero Rosso

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 28 maggio 2024) Acqua, farina, strutto, olio di gomito. E il testo di ghisa per la cottura ottimale. Poi come nelletradizioni ogni famiglia ha la sua ricetta e le sue proporzioni, e oggi ormai se ne trovano fatte con impasti per ogni gusto ed esigenza: integrale, con olio extravergine, low fat, senza glutine... Ma come la prendi la prendi, la, regina indiscussa dello street food di Romagna, rimane il marchio di fabbrica delle estati romagnole, gettonatissima in verità anche nelle altre tre stagioni, merenda o pasto perfetti a ogni ora del giorno e della notte, in spiaggia ancora di più. Detto delle differenze tra una ricetta e un'altra, ci sono altresì caratteristiche che cambiano a seconda della latitudine, per esempio lo spessore e le dimensioni.