Dove mangiare ad Arquà Petrarca I 5 ristoranti migliori scelti dal Gambero Rosso

(Di martedì 28 maggio 2024) La cittadina,il poeta aretino Francescosi stabilì e visse fino alla sua morte, fa parte dell’associazione Borghi più Belli d’Italia e ha ottenuto la Bandiera Arancione del Touring per la qualità dei servizi e della vita in generale. È un piacere perdersi nelle stradine del suo centro storico ammirando antichi palazzi, chiese e scorci suggestivi. Se poi avete più tempo e siete appassionati ciclisti o centauri, approfittatene per scoprire le tante bellezze che offre il territorio. IdiIl Canzoniere Ristorante. Una bella dimora circondata dal verde, con ampi spazi esterni e diverse sale che si prestano a varie situazioni conviviali. Si può iniziare con baccalà mantecato e sarde in saôr, per continuare con la lasagnetta radicchio e provola, la guancetta di vitello al Moscato secco.

Dritto alla rotonda: schianto tra due auto nella notte - Dritto alla rotonda: schianto tra due auto nella notte - MONSELICE - Notte di paura a Monselice, dove un grave incidente si è verificato lunedì 27 maggio alle 23. In via Valli, nei pressi del sottopassaggio della ferrovia Padova-Bologna, una berlina Audi co ... oggitreviso

Monselice, Tesla va dritta a una rotatoria e centra un'Audi con tre ragazzi a bordo. Auto distrutte, ma nessun ferito - Monselice, Tesla va dritta a una rotatoria e centra un'Audi con tre ragazzi a bordo. Auto distrutte, ma nessun ferito - MONSELICE - Attimi di paura a Monselice, dove alle 23 di lunedì 27 maggio si è verificato un grave incidente. Il fatto è avvenuto in via Valli, in prossimità ... ilgazzettino

Dopo 15 anni rinata la Lega dei club di rugby. Arletti presidente, Zambelli e Niglio vice. I rapporti con la Fir - Dopo 15 anni rinata la Lega dei club di rugby. Arletti presidente, Zambelli e Niglio vice. I rapporti con la Fir - ROVIGO - Dopo quindici anni, nella settimana che porta alla finale scudetto Viadana-petrarca, rinasce la Lega Rugby dei club italiani. È accaduto lunedì 27 maggio a Bondeno ... ilgazzettino