Dopo cinque anni di chiusura al pubblico la riapertura della dimora di Carlo e Camilla salta perché manca il personale Ed è colpa della Brexit

(Di martedì 28 maggio 2024) Era stata costretta a chiudere i battenti alnel 2019, a causa di urgenti lavori di ristrutturazione, e l’anno, stretta la cinghia per le conseguenzepandemia, i responsabilisua gestione avevano licenziato ben 150 dipendenti. Quest’anno, però, doveva essere finalmente la rinascita di Clarence House, una delle residenze Royal londinesi meno conosciute ma così amata da reda averne voluto fare la loro residenza ufficiale. Solo che nessuno vuole lavorarci. Il ritorno di Re: la prima uscita ufficiale da quando gli è stato diagnosticato il cancro X Clarence House dirimane chiusa alLa residenza londinese avrebbe dovuto iniziare a riaccogliere i visitatori in agosto, approfittando del fatto che, in quel periodo,saranno a Balmoral per le loro vacanze estive.

Si continua a parlare di Amici 23 e dei suoi indimenticabili protagonisti. Mentre Sarah Toscano realizza di giorno in giorno sempre più il suo nuovo capitolo di vita. nel mondo dello spettacolo, il pubblico continua a mandarsi segnalazioni sul resto dell’ex cast. Due ex studenti beccati in ... tuttivip

Riaperta dopo due mesi la rotonda in viale Milano - Riaperta dopo due mesi la rotonda in viale Milano - Torna nuovamente percorribile la strada di ingresso a Milano Marittima. Intervento da 420mila euro. Rimosso il semaforo ... ilrestodelcarlino

Nuovo sciopero dei taxi, il 5 e 6 giugno. Il 3570 non aderisce, i consumatori: «Vanno precettati» - Nuovo sciopero dei taxi, il 5 e 6 giugno. Il 3570 non aderisce, i consumatori: «Vanno precettati» - Tornano sul piede di guerra tante sigle della categoria, ma non aderisce la maggiore cooperativa di radiotaxi. I consumatori:«Uno sciopero contro i cittadini» ... roma.corriere

Costantino Vitagliano: "La terapia sta funzionando" e svela come sta dopo la malattia - Costantino Vitagliano: "La terapia sta funzionando" e svela come sta dopo la malattia - L'ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato a Verissimo come sta dopo l'inizio della terapia per la malattia rara che gli è stata diagnosticata recentemente ... today