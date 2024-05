Dopo 10 anni riapre la palestra dell’Istituto Nervi di Santa Maria Capua Vetere

(Di martedì 28 maggio 2024). È stata inaugurata questa mattina la nuovaSolimena” di(sede di via Napoli dell’ISISS Righi--Solimena), realizzata con circa 150mila euro di fondi propri della Provincia di Caserta. Con il presidente della Provincia Giorgio Magliocca e la dirigente scolastica Alfonsina Corvino, hanno partecipato alla breve cerimonia il sindaco di, Antonio Mirra, i consiglieri provinciali delegati rispettivamente all’Edilizia scolastica, Gerardo Capitelli e all’Agis, Gaetano Di Monaco, il dirigente del Settore Edilizia della Provincia Paolo Madonna con il suo staff, una delegazione di docenti e studenti della scuola. “E’ la secondache inauguriamo in due giorni,il quella del Garofano di– ha detto il presidente Magliocca – ed altre due saranno riaperte la prossima settimana all’Amaldi, sempre qui ae al Quercia di Marcianise.

Tempo di lettura: 2 minutiIncontro elettorale con Antonio De Caro e Pina Picierno per il circolo del Partito Democratico di Santa Maria Capua Vetere . Nell’ambito del tour che li sta portando nelle 6 regioni che compongono la circoscrizione Meridionale in vista dell’appuntamento con le urne di ... anteprima24

Duplice omicidio di camorra: confermato l’ergastolo per il boss Zagaria - Duplice omicidio di camorra: confermato l’ergastolo per il boss Zagaria - Pene ridotte per i collaboratori di giustizia Iovine e Misso. SANTA maria capua VETERE/CASAPESENNA/CASAL DI PRINCIPE. La quarta sezione della Corte d’Assise d’Appello di Napoli ha oggi messo la sua ... casertace

Santa Maria Capua Vetere, dopo 10 anni riapre la palestra dell’istituto “Nervi Solimena” - Santa maria capua Vetere, dopo 10 anni riapre la palestra dell’istituto “Nervi Solimena” - È stata inaugurata questa mattina la nuova palestra dell’Istituto “Nervi Solimena” di Santa maria capua Vetere (Caserta), sede di via Napoli dell’Isiss ... pupia.tv

Riapre dopo oltre 10 anni la palestra del “Nervi”, ristrutturata con fondi della Provincia - Riapre dopo oltre 10 anni la palestra del “Nervi”, ristrutturata con fondi della Provincia - È stata inaugurata questa mattina la nuova palestra dell’Istituto “Nervi Solimena” di Santa maria capua Vetere (sede di via Napoli dell’ISISS ... ilmattino