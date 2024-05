Donne sull’orlo di una crisi di nervi Piero Chiambretti torna su Rai 3 | ospiti della terza puntata del 28 maggio 2024

(Di martedì 28 maggio 2024)nella “sua” Rai 3 dopo venticinque anni:di unadiè il titolo del suo nuovo programma, chiaro riferimento al film omonimo di Pedro Almodovàr. In onda da martedì 14in prima serata, per sei puntate, il programma nasce dalle ceneri de La Repubblica delle, trasmesso da Rete 4 dal 2018 al 2020. Obiettivo di, dunque, resta quello di raccontare l’attualità tramite lo sguardo delledi unadiè una produzione Direzione Intrattenimento Prime Time. È un programma dicon Roberto Ebale scritto da Tiberio Fusco, Irene Ghergo, Domenico Liggeri, Valerio Palmieri, Paola Antolini, Sabrina Giovannelli, Maria Cristina Massaro, Stefania Sirtori ed Arturo Villone con collaborazione di Fabio Cozzi, Matteo Mangiagalli ed Elisabetta Maturo.

I programmi in tv oggi, 28 maggio 2024: film e intrattenimento - INTRATTENIMENTO Su Rai Tre dalle 21.20 Donne sull'orlo di una crisi di nervi. Nella terza puntata di 'Donne sull'orlo di una crisi di nervi', il programma di Piero Chiambretti, due ospiti speciali: ... lopinionista

Stewart Copeland e Irene Grandi nell'opera rock 'The witches seed' - ... disorientato dal proliferare delle fake news e sull'orlo di sprofondare in un nuovo medioevo digitale. Un mondo in cui la lotta per i diritti individuali delle donne e di tutti è di fondamentale ... capital