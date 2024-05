Donne sull' orlo di una crisi di nervi con Piero Chiambretti stasera in tv | anticipazioni e ospiti

Piero Chiambretti torna in Rai, esattamente dove la sua carriera è iniziata, con il programma Donne sull’orlo di una crisi di nervi. Il titolo, ovviamente, fa riferimento al famoso film di Pedro Almodóvar, entrato ormai nella storia del cinema. Una scelta fatta per “omaggiare” la natura cinefila ... cultweb

Piero Chiambretti torna nella “sua” Rai 3 dopo venticinque anni: Donne sull’orlo di una crisi di nervi è il titolo del suo nuovo programma, chiaro riferimento al film omonimo di Pedro Almodovàr. In onda da martedì 14 maggio 2024 in prima serata, per sei puntate, il programma nasce dalle ceneri de ... ascoltitv

Europee,Calenda-Fratoianni a In 1/2 ora - Europee,Calenda-Fratoianni a In 1/2 ora - Fratoianni, leader di Alleanza Verdi e Sinistra, sostiene che "aver visto Ilaria Salis senza ceppi darà forza alla sua candidatura" In Europa.crisi climatica:"Se non agiamo, avrà effetti sulle ... servizitelevideo.rai

Muore Piero Chiodi, storico corniciaio teramano: aveva 64 anni. Lo trova la moglie - Muore piero Chiodi, storico corniciaio teramano: aveva 64 anni. Lo trova la moglie - piero Chiodi era un corniciaio da generazioni. Prima di lui, il padre aveva avviato al mestiere il figlio, che per un periodo ha svolto l'attività prima sotto casa a Villa Mosca e poi in via De ... ilmessaggero

M.O,Crosetto:Israele sta seminando odio - M.O,Crosetto:Israele sta seminando odio - "Palestines compressi senza tenere conto delle drammatiche difficoltà,dei diritti di uomini,donne e bambini innocenti che nulla hanno a che fare con Hamas.Questa cosa non è più giustificabile".Così Cr ... televideo.rai