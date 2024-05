Nessuna tregua per il Nord Italia che continua a essere messo in ginocchio dal Maltempo . Una grandinata si è abbattuta questo pomeriggio nel Torinese e anche nell'area collinare... leggo

Don Tempesta condannato a 6 anni e 6 mesi per abusi su minori: con una scusa invitava i bimbi in casa sua - Don tempesta condannato a 6 anni e 6 mesi per abusi su minori: con una scusa invitava i bimbi in casa sua - L'ex parroco vicario di Busto Garolfo Don Emanuele tempesta, 32 anni, è stato condannato in primo grado a sei anni e sei mesi per abusi su minori ... fanpage

Invitava i bambini a giocare ai videogiochi per poi abusarne: condannato prete 30enne - Invitava i bambini a giocare ai videogiochi per poi abusarne: condannato prete 30enne - È l'accusa con la quale è stato condannato in primo grado a sei anni e sei mesi don Emanuele tempesta, 32 anni, l'ex parroco vicario di Busto Garolfo, nel Milanese. L'uomo era stato arrestato il 15 ... today

Abusi su bambini, sacerdote condannato a 6 anni e 6 mesi - Abusi su bambini, sacerdote condannato a 6 anni e 6 mesi - E' stato condannato in primo grado a sei anni e sei mesi don Emanuele tempesta, 32 anni, l'ex parroco vicario di Busto Garolfo, nel Milanese, arrestato il 15 luglio 2021 con l'accusa di abusi sessuali ... ansa