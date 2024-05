Don Gambelli arcivescovo svelato lo stemma

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 28 maggio 2024) Firenze, 28 maggio 2024 – “Omnia cooperantur in bonum” (“Tutto concorre al bene”): già daI motto scelto da don Gherardoeletto di Firenze, emerge un’indicazione pastorale netta. Le immagini sulloconfermano una vocazione missionaria e caritativa, attenta a tutti. Don Gherardo sarà ordinato il 24 giugno, festa del patrono San Giovanni, nella Cattedrale di Santa Maria del Fiore: come largamente anticipato su La Nazione di domenica 26 maggio, la liturgia inizierà alle 10,30 e sarà preceduta alle 10, alla Loggia del Bigallo, dal saluto di donalle autorità e dal benvenuto dell’attuale sindaco di Firenze, Dario Nardella, e alle 10,20, in Battistero, dalla preghiera a San Giovanni Battista e dalla consueta offerta dei Ceri da parte del Comune e della Società di San Giovanni.