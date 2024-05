Don Ciotti clonato dall’IA la nuova truffa contro gli ammalati

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 28 maggio 2024) Don Luigiè rimasto vittima di unache, sfruttando l’IA (intelligenza artificiale), fa credere agliche il prete, un clone in realtà, consigli loro delle cure miracolosei mali. Itori, dunque, stanno sfruttando la credibilità di Don, fondatore del Gruppo Abele e di Libera, e la disperazione di chi sta male per ottenere degli introiti economici. La manipolazione digitale è stata denunciata dallo stesso Donalla polizia postale, con la magistratura che ha ora il compito di indagare su quanto accaduto. Don Luigicon l’IA Il caso che coinvolge Don Luigiè solo l’ultimo di una lunga serie di personaggi pubblici che subiscono un furto della loro identità. Di recente si è parlato molto delle false foto hard della cantante Taylor Swift e dell’attrice Scarlett Johansson, così come delle manipolazioni ai danni di Tom Hanks e MrBeast.