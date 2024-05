Don Ciotti clonato con l’Intelligenza artificiale | voce e volto usati per truffare i malati

La voce di don Luigi Ciotti clonata con l’Intelligenza artificiale per truffare gli ammalati . È Il Corriere della Sera, a firma di Gian Antonio Stella, a riportare la notizia dell’imbroglio architettato per spacciare per credibile una presunta cura miracolosa contro l’artrite sui social. I falsari ... ilfattoquotidiano

Voce clonata per truffa: don Ciotti vittima dell’Intelligenza Artificiale - Voce clonata per truffa: don ciotti vittima dell’Intelligenza artificiale - La voce di don Luigi ciotti è stata clonata con l’Intelligenza artificiale per orchestrare una truffa mirata ai malati. La notizia, riportata dal Corriere della Sera e firmata da Gian Antonio Stella, ... altovicentinonline

La voce di don Ciotti clonata per truffare gli ammalati - La voce di don ciotti clonata per truffare gli ammalati - ROMA La voce di don ciotti clonata con l’intelligenza artificiale per carpire la fiducia di persone sofferenti e sprovvedute e truffarle. E’ stato lo stesso prete antimafia a denunciare l’accaduto all ... corrieredellacalabria

La voce di don Ciotti clonata con l'Ai per truffare ammalati - La voce di don ciotti clonata con l'Ai per truffare ammalati - La voce di don ciotti clonata con l'intelligenza artificiale per carpire la fiducia di persone sofferenti e sprovvedute e truffarle . E' stato lo stesso prete antimafia a denunciare l'accaduto alla ... ansa