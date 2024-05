Don Bosco campione provinciale Under 16 Il nostro vivaio è in grande crescita

(Di martedì 28 maggio 2024) Il DonSpezia si laurea16, con alla guida in panchina Mario Bucchi che è anche il responsabile del settore giovanile della società . Da parte sua Bucchi non si sbilancia e non perde l’occasione per sottolineare che è l’interorossonero a funzionare a dovere. "Il mio lavoro – afferma Bucchi – riserva la dovuta attenzione a tutti qualsiasi squadra si consideri". Questa per la cronaca la rosa della squadra neompione di categoria nella provincia spezzina: Andrea Aliotta, Daniele Ardenghi, Lorenzo Bergaglio, Alessandro Bisogno, Davide Carletti, Gianluca Castagna, Andrea Crovara, Matteo D’Annibale, Diego Esposito, Gianmarco Evaristi, Thomas Lavagnini, Davide Ludovico, Stefano Maddaloni, Giacomo Pannullo, Francesco Panunzio, Niccolò Parisi, Samuel Resta, Sebastiano Subashi, Matteo Tomaino, Luca Bugliani e Nicolò Mozzachiodi.

