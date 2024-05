Domande ATA 2024 | al via domani Tutti i requisiti per i profili richiesti per lavorare nella scuola

Le Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per il biennio 2024 /2026 sono aperte per la presentazione delle domande. C'è tempo fino al prossimo 10 giugno per inoltrare la propria richiesta di inserimento. L'articolo Domanda GPS 2024 , ecco come si presenta. Le risposte alle vostre domande. ... orizzontescuola

Terza fascia ATA, al via le operazioni: come fare la domanda senza errori. QUESTION TIME con Sorrentino. LIVE Martedì 28 maggio alle 14:30 - Terza fascia ATA, al via le operazioni: come fare la domanda senza errori. QUESTION TIME con Sorrentino. LIVE Martedì 28 maggio alle 14:30 - L'aggiornamento per la terza fascia del personale ATA (Assistenti Tecnici e Ausiliari) sta per iniziare. Il periodo di apertura delle istanze sarà dal 28 maggio al 28 giugno 2024. orizzontescuola

Palazzo Nuovo occupato, Baya: "Laicita' come un'ideologia, qualcosa di sacro" - Palazzo Nuovo occupato, Baya: "Laicita' come un'ideologia, qualcosa di sacro" - Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad A ... ansa

Test di medicina 28 maggio: domande, la procedura d'esame e cosa portare. La guida completa - Test di medicina 28 maggio: domande, la procedura d'esame e cosa portare. La guida completa - Torna il test per entrare nelle facoltà universitarie di medicina, ma con diverse novità. Domani è prevista la prima prova, che sarà l'occasione per capire se la ... ilmessaggero