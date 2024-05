Djokovic-Herbert oggi in tv | orario canale e diretta streaming Roland Garros 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 28 maggio 2024) NovakaffronteràPierre-Huguesal primo turno del, secondo Slam della stagione, sulla terra rossa di Parigi. Il numero uno al mondo, che nella classifica virtuale è già numero due, torna a Parigi per la difesa del titolo, ma con enormi punti di domanda dopo 5 cinque mesi di stagione davvero complicati. Zero titoli fin qui vinti, zero finali raggiunte nei tornei disputati. L’esordio a Parigi contro il tennista di casa dovrebbe in ogni caso essere poco più di una formalità, specialmente sul rosso dovenon si esprime al suo meglio. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIIN TVscenderanno in campo, martedì 28 maggio, non prima delle 20:15 in sessione serale.