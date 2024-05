Divieti di balneazione in Romagna 2024 | in quattro tratti stop ai tuffi

(Di martedì 28 maggio 2024) Bologna, 28 maggio– Dopo due giorni di tregua e alla vigilia di un nuovo fine settimana minacciato dall’instabilità meteo, arrivano nuovidisu alcunidella Riviera romagnola. Due tornado nella pianura di Ferrara: il video Se domenica erano rientrati tutti iemessi la settimana scorsa, nel campionamento di ieri altri 4 punti non hanno superato la prova (sui 98 sottoposti a test). Tornano valori sopra alla norma la spiaggia di Goro (nell’area denominata “Scanno Punto a 100 m ovest diga destra Po di Goro”) in provincia di Ferrara, a Cesenatico (le due aree a nord e a sud del Porto Canale) in provicia di Cesena e, infine, in un breve tratto a Milano Marittima (il punto denominato “100 m sud foce scolo Cupa”) in provincia di Ravenna: in questi due ultimi casi, sono stati rilevati contrazioni sopra alla legge del batterio dell’Escherichia coli.

Riviera romagnola, Arpae impone il divieto di balneazione in 4 punti - Riviera romagnola, Arpae impone il divieto di balneazione in 4 punti - Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per qu ... lapressa

Acque balneabili, in Italia 90% bacini in qualità eccellente - Acque balneabili, in Italia 90% bacini in qualità eccellente - BRUXELLES - Nel 2023 il 90,3% delle acque balneabili in Italia, tra quelle interne e quelle costiere, era di qualità 'eccellente': più della media Ue (85,4%) e di paesi come Spagna (87,6%) e Francia ... ansa

Acque balneabili Ue, in Italia 90% bacini in qualità eccellente - Acque balneabili Ue, in Italia 90% bacini in qualità eccellente - Nel 2023 il 90,3% delle acque balneabili in Italia, tra quelle interne e quelle costiere, era di qualità 'eccellente': più della media Ue (85,4%) e di paesi come Spagna (87,6%) e Francia (74,9%) ma me ... ansa