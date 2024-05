Distefano per l’attacco Arriva dalla Fiorentina

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 28 maggio 2024) Si chiama Filippo(tutto attaccato), è giovane (compirà 21 anni il 20 agosto), molto bravo e se non ci saranno colpi di scena sarà il primo rinforzo perdella ‘nuova’ Reggiana. Il calciatore piaceva già a Goretti e Nesta che lo aveva anche elogiato pubblicamente nell’ultima conferenza stampa della stagione "I ragazzi che mi sono piaciuti di più in Serie B? Secondo me io ho avuto i migliori, ma parlando delle altre squadre dico Raimondo edella Ternana". Un gusto personale condiviso anche con il nuovo direttore sportivo Marcello Pizzimenti che è in pole position per farlore in prestito.è di proprietà dellae allora dall’altra parte dell’arcobaleno la Reggiana può trovare una sponda amica in Goretti che, proprio pochi giorni fa, è passato alla Viola e gestirà in prima persona questo tipo di situazioni.