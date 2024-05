Disney festeggia i 90 anni di Paperino | tutte le iniziative per l’anti-eroe più famoso del mondo

(Di martedì 28 maggio 2024) Il 9 giugno 1934, un papero bianco vestito da marinaretto faceva il suo debutto cinematografico nel cortometraggio animato “La Gallinella Saggia”. Il suo nome era Donald Duck, conosciuto in Italia come. Con il suo carattere dispettoso, birichino e goffo, e la voce inconfondibilmente gracchiante, era stato pensato inizialmente come un personaggio secondario. Tuttavia, fin dalla sua prima apparizione, era stato capace di conquistare la scena, il pubblico e gli stessi creatori della giovane casa di produzione che lo aveva inventato. Lo studio, fondato nel 1923 da Waltin un piccolo ufficio di Los Angeles, aveva già come simbolo un altroanimale stilizzato, Topolino. Nell’estate del 1934,sarebbe poi tornato sullo schermo al fianco proprio di Mickey Mouse, esibendosi in una serata di beneficenza per una platea di orfanelli.

